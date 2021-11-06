Англия

Итальянский специалист считает, что клубу необходима стабильность.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте считает, что его команда не готова к борьбе за чемпионство.

По мнению специалиста, четыре команды АПЛ более стабильны, чем "шпоры".

"Сейчас как минимум 4 команды в Премьер-лиге оторвались от остальных. Это должно стимулировать нас работать усерднее, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул.

В данный момент, честно, я не могу сказать вам, что эта команда готова бороться за титул. Сейчас есть много команд, которые более стабильны", — считает Конте.

Одновременно с этим, 52-летний наставник уверен, что ему удастся построить большой проект с Тоттенхэмом.

"Я не боюсь, потому что я всегда упорно работал ради достижения цели. Я хочу отпраздновать титул со всеми своими клубами.

В то же время нужно правильно оценивать реальность. Но мы должны сконцентрироваться на настоящем и ставить цели на будущее, чтобы вместе построить что-то большое", — приводит слова Конте ESPN.

Напомним, в первом матче Конте в качестве наставника, Тоттенхэм обыграл Витесс в групповом этапе Лиги конференций (3:2).