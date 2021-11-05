Англия

Специалист оценил приход в клуб нового наставника.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал приход в Тоттенхэм Антонио Конте на пост наставника.

"Могу ли я однажды возглавить Тоттенхэм. У меня и в Челси много дел. Я счастлив возглавлять Челси. Для АПЛ возвращение Конте — отличная новость. Он — один из лучших тренеров в мире. У него большой арсенал трофеев.

Теперь, после прихода Конте, матчи с Тоттенхэмом станут сверхсложными. А я счастлив быть здесь. Меня не волнует, что делают другие люди и другие клубы. Я наслаждаюсь работой в Челси", — сказал Тухель.

Напомним, Антонио Конте заменил на посту тренера "шпор" Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после сокрушительного поражения от МЮ (0:3).