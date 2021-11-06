Наставник Манчестер Сити прокомментировал уверенную победу своей команды в матче АПЛ.
пеп гвардиола, getty images
06 ноября 2021, 17:56
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над соседями из Юнайтед (2:0).
"Достойное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Еще три очка в копилку. Я очень требователен. мы очень требовательны к себе, но я очень доволен. Нам нужна была именно такая игра", — сказал наставник после матча в интервью ВВС.
Также испанец прокомментировал тот факт, что его команда провела матч без замен.
"Счет был 2:0 — все шло комфортно. Я не чувствовал необходимости в заменах. Осталось 27 игр. Челси неудержим и мы не может позволить себе терять очки слишком часто", — считает Гвардиола.
Ранее результат матча прокомментировал наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.