Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал уверенную победу своей команды в матче АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над соседями из Юнайтед (2:0).

"Достойное выступление, хорошая игра и заслуженная победа. Еще три очка в копилку. Я очень требователен. мы очень требовательны к себе, но я очень доволен. Нам нужна была именно такая игра", — сказал наставник после матча в интервью ВВС.

Также испанец прокомментировал тот факт, что его команда провела матч без замен.

"Счет был 2:0 — все шло комфортно. Я не чувствовал необходимости в заменах. Осталось 27 игр. Челси неудержим и мы не может позволить себе терять очки слишком часто", — считает Гвардиола.

Ранее результат матча прокомментировал наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.