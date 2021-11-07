Специалист готов вернуться к тренерской деятельности.
Фрэнк Лампард, Getty Images
07 ноября 2021, 14:55
Несмотря на первую победу в сезоне, руководство английского Норвича приняло решение отправить в отставку наставника Даниэля Фарке.
Бывший тренер Дерби и лондонского Челси Фрэнк Лампард является фаворитом на должность главного тренера "канареек".
Кроме Лэмпарда, в шорт-лист боссов клуба также входят: экс-тренер Ньюкасла Стив Брюс, бывший наставник Боруссии Д Люьсьен Фавр и Джон Терри, который ранее работал в Астон Вилле.
Норвич занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги после 11 туров с пятью очками в активе.
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