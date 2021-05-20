Англия

"Дрозды" начали активные поиски замены для Сэма Аллардайса.

Вест Бромвич начал поиски нового главного тренера, которые по окончании нынешнего сезона заменит уходящего в отставку Сэма Аллардайса. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, одним из главных кандидатов на вакантную должность является бывший наставник лондонского Челси Фрэнк Лампард. Помимо него на пост претендуют Крис Уайлдер.

Также отмечается, что в настоящее время легенда "синих" ведет переговоры с еще одним клубом АПЛ — Кристал Пэласом, который недавно объявил об отставке Роя Ходжсона.

Напомним, Вест Бромвич по итогам нынешнего сезона вылетит в Чемпионшип, так как команда занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков после 37 игр.

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