Англия

42-летний наставник не принял предложение клуба.

Ранее на Football.ua сообщалось, что экс-тренер Челси Фрэнк Лампард может вскоре возглавить Кристал Пэлас в связи с уходом Роя Ходжскона из клуба по окончании сезона.

Сегодня же Football Insieder стало известно, что английский специалист отказался от данного предложения.

Также ранее сообщалось, что Фрэнк Лампард является одним из кандидатов на пост наставника Вест Бромвича.