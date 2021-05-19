Легендарный англичанин пополнил список самых почитаемых футболистов в истории чемпионата.
Фрэнк Лампард, getty images
19 мая 2021, 13:18
Легенда Челси Фрэнк Лампард стал пятым игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ.
До англичанина подобной чести удостоились Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона и Рой Кин.
В рамах АПЛ "диспетчер" Челси провел 609 матчей, в которых забил 177 голов и сделал 102 голевых передачи. Хавбек трижды становился чемпионом, и один раз получил приз лучшему игроку сезона.
Ранее сообщалось, что Фрэнк Лампард может возглавить Кристал Пэлас.