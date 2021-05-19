Легенда Челси Фрэнк Лампард стал пятым игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ. 

До англичанина подобной чести удостоились Алан Ширер, Тьерри АнриЭрик Кантона и Рой Кин.

В рамах АПЛ "диспетчер" Челси провел 609 матчей, в которых забил 177 голов и сделал 102 голевых передачи. Хавбек трижды становился чемпионом, и один раз получил приз лучшему игроку сезона.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лампард может возглавить Кристал Пэлас.