Англия

Наставник "канониров" отпраздновал свой юбилейный матч победой над Уотфордом.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал одержал минимальную победу над Уотфордом на Эмирейтс Стэдиум благодаря голу Эмиля Смита-Роу.

Для главного тренера "канониров" Микеля Артета этот поединок стал юбилейным, 100-м в тренерской карьере, которую он начал в качестве наставника именно в клубе из Северного Лондона.

Напомним, что Микель Артета возглавил Арсенал 19 декабря 2019 года после своей деятельности в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. С тех пор он выиграл с командой Кубок Англии-2019/20 и Суперкубок Англии-2020, а также единожды становился лучшим тренером месяца в АПЛ (сентябрь 2021).

В 100 поединках во главе "канониров" испанский специалист одержал 56 побед, 18 раз сыграл вничью и потерпел 26 поражений. При Артете Арсенал забил 173 гола, а пропустил — 105. Среднее количество набранных очков за матч - 1,86.

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