Ведущие игроки клуба требуют отставки тренера.
Оле-Гуннар Солскьяер, Getty Images
08 ноября 2021, 12:49
После поражения от Манчестер Сити игроки Манчестер Юнайтед потребовали отставки тренера, и теперь судьба Оле-Гуннара Солскьяера зависит от решения Джоэла Глэйзера — утверждает Eurosport.
Руководство клуба планировало сохранить норвежца у руля до окончания сезона, однако ведущие игроки, в том числе Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш, недовольны тем как тренер управляет командой.
Если владельцы клуба поддержат "мятежников", команду до конца сезона может возглавить Ральф Рангник.
Ранее сам Солскьяер заявил, что слышит подобное с момента назначения главным тренером Манчестер Юнайтед.