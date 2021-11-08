Англия

Ведущие игроки клуба требуют отставки тренера.

После поражения от Манчестер Сити игроки Манчестер Юнайтед потребовали отставки тренера, и теперь судьба Оле-Гуннара Солскьяера зависит от решения Джоэла Глэйзера — утверждает Eurosport.

Руководство клуба планировало сохранить норвежца у руля до окончания сезона, однако ведущие игроки, в том числе Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш, недовольны тем как тренер управляет командой.

Если владельцы клуба поддержат "мятежников", команду до конца сезона может возглавить Ральф Рангник.

Ранее сам Солскьяер заявил, что слышит подобное с момента назначения главным тренером Манчестер Юнайтед.