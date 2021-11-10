Англия

Кипер неплохо себя проявляет после перехода в новый клуб.

Лондонский Арсенал определил лучшего игрока в октябре месяце. Им стал вратарь клуба Аарон Рамсдейл.

В активе вратаря 60 процентов голосов болельщиков "канониров". Второе место занял Эмиль Смит Роу, а третье — Габриэль.

Отметим, что на счету резервного стража ворот сборной Англии три пропущенных мяча в четырех играх за Арсенал в октябре.

Напомним, Рамсдейл перешел в Арсенал из Шеффилд Юнайтед в летнее трансферное окно.

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