Англия

Футболист откажется от трансфера в клуб АПЛ.

В услугах голеадора итальянской Фиорентины и сборной Сербии Душана Влаховича заинтересованы многие топ-клубы, в том числе и лондонский Арсенал, который готов предложить за футболиста порядка 80 миллионов евро.

Футболист, который не продлил контракт с Фиорентиной, в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку, так как боссы "фиалок" желают заработать на своем лидере.

Однако в Арсенале Влаховича, вероятнее всего, не будет. Агент и сам футболист не видят смысла в переходе в стан "канониров" и хотят дождаться приглашений от более статусных клубов.

Помимо Арсенала в услугах форварда заинтересованы туринский Ювентус и Тоттенхэм, который рассматривает его в качестве замены Харри Кейну.

В текущем сезоне на счету Влаховича 10 голов и один голевой пас в 13 играх за Фиорентину.

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