Англия

Француз может продлить соглашение с английским клубом.

Полузащитник Поль Погба рассматривает вариант продления контракта с Манчестер Юнайтед.

Погба хотел бы продолжить выступления в МЮ, но поставил клубу серьезные условия. Как сообщает издание L'Equipe, французский хавбек хочет стать самым высокооплачиваемым игроком клуба и получать больше, чем Криштиану Роналду.

Действующий контракт Погба с Манчестер Юнайтед истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 13 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Погба может больше не сыграть в этом году из-за проблем со здоровьем.