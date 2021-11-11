Англия

Специалист уверен, что валлиец укрепит игру команды.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте заблокировал переход вингера мадридского Реала Эдена Азара.

Специалист не уверен, что бельгиец сможет принести клубу пользу. А вот подписание Гарета Бэйла из мадридского Реала, по мнению тренера, станет куда полезнее.

Конте считает, что Азару не хватает трудолюбия на футбольном поле. Он знает футболиста по совместной работе в лондонском Челси.

Что касается Бэйла, то он может достаться "шпорам" совершенно бесплатно летом 2022 года, так как его контракт с "королевским клубом" завершится.

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