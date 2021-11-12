Англия

Защитник Арсенала прокомментировал свое положение в команде Артеты.

Защитник лондонского Арсенала и сборной Португалии Седрик Суареш поделился мыслями о своем положении в команде Микеля Артеты.

В текущем сезоне футболист не имеет стабильной игровой практики, однако считает, что способен побороться за место в основе.

"Я буду стучаться в дверь основного состава Арсенала каждый день. Я намерен создавать тренеру проблему в выборе состава. В хорошем смысле, конечно же. Конечно, последнее слово всегда за ним — я уважаю это. Но я не намерен мириться с таким положением дел.

Когда я играл в приставку за Арсенал — это была величайшая команда: Анри, Бергкамп, Пирес.. Я мечтал выступать за эту команду. И вот теперь я здесь. Теперь пора бороться за свое место", — приводит слова Суареша ESPN.

В текущем сезоне португальский футболист провел 5 матчей в составе Арсенала во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Следующий матч Арсенал проведет против Ливерпуля на выезде в субботу, 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.