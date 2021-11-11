Италия

Итальянской форвард "неаполитанцев" может перебраться в МЛС.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье может продолжить свою карьеру в МЛС, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, в услугах 30-летнего итальянского форварда заинтересован Торонто, который готов потратить солидную сумму, чтобы заполучить футболиста.

Также отмечается, что сам Инсинье не горит сильным желанием переезжать за Океан. Ранее агент футболиста заявил, что Наполи хочет продлить контракт, но только в том случае, если Лоренцо согласится на значительное сокращение зарплаты. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Инсинье провел 14 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.