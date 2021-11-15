Англия

Стивен Джеррард дал первое интервью в роли главного тренера Астон Виллы.

Накануне своей первой тренировки в Астон Вилле в понедельник, 15 ноября, новый главный тренер клуба из Бирмингема Стивен Джеррард поделился некоторыми секретами с клубным телеканалом.

"Не думаю, что Астон Вилла нуждается в каком-то представлении или рекламе, – сказал Джеррард. – Это клуб, который по праву имеет статус легендарного, и мне не терпится начать работу и стать его частью".

"То, что кто-то добился успеха, как игрок, не означает, что ты автоматически станешь хорошим тренером. Все надо начинать сначала, принимать новый вызов. Но это как раз то, что мне нравится — новые вызовы, приключения, риск и страсть".

"При этом я прекрасно осознаю ответственность и уровень ожиданий, ведь я прихожу не просто в заурядную команду. Но у меня уже был опыт тренерской работы в легендарном клубе — Рейнджерс. Я знаю, что меня ждет".

"Я не боюсь трудностей. Я живу с этим, испытываю это давление с 17-18 лет. Нам всем надо просто объединиться и работать вместе ради общей цели. И тогда мы сможем добиться потрясающих результатов".

Ранее стал известен список помощников Джеррарда в Астон Вилле.

После 11-ти туров Астон Вилла набрала 10 очков и занимает 16-е место в АПЛ.

Тренерский дебют в новой команде Джеррарда состоится 20 ноября в домашнем поединке против Брайтона.