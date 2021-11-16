Англия

20-летний англичанин получил травму глаза на одной из тренировок.

Полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает пресс-служба "красных".

Напомним, 20-летний англичанин получил травму глаза на одном из тренировочных занятий перед международным перерывом. На восстановление Джонсу понадобится еще несколько недель.

В нынешнем сезоне Джонс провел девять поединков, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Ближайший матч Ливерпуль проведет на своем поле против Арсенала в АПЛ. Игра состоится 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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