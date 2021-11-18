Англия

Аргентинец вернется в расположение "шпор" с повреждением.

Защитник Тоттенхэма Кристиан Ромеро рискует пропустить поединок с Лидсом из-за проблем со здоровьем, сообщает портал The Athletic.

Ромеро получил травму бедра в матче сборной Аргентины против Бразилии (0:0), покинув поле в начале второго тайма. Сегодня центрбек вернется в расположение лондонского клуба, где пройдет медобследование и узнает сроки восстановления.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 13 поединков в футболке "шпор".

Матч Тоттенхэм – Лидс в 12-м туре АПЛ состоится в Лондоне в воскресенье, 21 ноября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.