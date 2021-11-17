ЧМ-2022. Отбор

У аргентинского защитника "шпор" мышечное повреждение.

Защитник Тоттенхэма и сборной Аргентины Кристиан Ромео получил травму в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Бразилии (0:0).

Ромеро появился в стартовом составе сборной Аргентины, но на 53-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы.

По информации журналиста Фабрицио Романо, у 23-летнего аргентинца мышечное повреждение левого бедра. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, после чего станет известен диагноз и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне Ромеро провел 13 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

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