Специалист начинает планировать свое будущее.
маурисио почеттино, getty images
13 ноября 2021, 19:25
Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино рассматривает возможность возвращения в Английскую Премьер-Лигу.
По окончанию контракта с французским грандом одним из вариантов трудоустройства специалист видит Манчестер Юнайтед, где дела Солскьяера с каждым сыгранным матчем все хуже.
По информации The Telegraph, Почеттино намерен обсудить такой вариант развития карьеры со своим агентом в ближайшее время.
Контракт аргентинского наставника с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, ранее Манчестер Юнайтед определился с требованиями в отношении Оле-Гуннара Солскьяера — норвежца не станут увольнять, если место в ТОП-4 не будет под угрозой.