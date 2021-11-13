Англия

Специалист начинает планировать свое будущее.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино рассматривает возможность возвращения в Английскую Премьер-Лигу.

По окончанию контракта с французским грандом одним из вариантов трудоустройства специалист видит Манчестер Юнайтед, где дела Солскьяера с каждым сыгранным матчем все хуже.

По информации The Telegraph, Почеттино намерен обсудить такой вариант развития карьеры со своим агентом в ближайшее время.

Контракт аргентинского наставника с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, ранее Манчестер Юнайтед определился с требованиями в отношении Оле-Гуннара Солскьяера — норвежца не станут увольнять, если место в ТОП-4 не будет под угрозой.