Англия

Португальский защитник поделился ожиданиями от предстоящего матча с Ливерпулем.

В 12-м туре Английской Премьер-Лиги лондонского Арсеналу предстоит встретиться с Ливерпулем.

Фланговый защитник "канониров" Нуну Тавареш поделился ожиданиями от предстоящей встречи со "скаузерами".

"Арсенал — большой клуб с великими игроками. Мы едем в Ливерпуль исключительно за победой. Каждая игра начинается с чистого листа — так что неважно, кто против нас. Я не понимаю удивления людей. Мы — Арсенал, для нас нормально побеждать.

Да, мы любим играть от обороны. Забить не сложно — сложно не пропустить. Вот в чем наша футбольная мысль", — сказал футболист в интервью Sky Sports.

Арсенал не побеждал на Энфилд Роуд с 2012 года. С тех пор 6 домашних побед одержал Ливерпуль, еще 4 раза команды сыграли вничью.

Матч Ливерпуль — Арсенал состоится в субботу, 20 ноября в 19:30 по киевскому времени.