Англия

Уругвайский форвард не поможет своей команде в матче АПЛ.

В 12-м туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед отправится в гости к Уотфорду.

В поединке на Викардж Роуд не сможет принять участия опытный форвард "манкунианцев" Эдинсон Кавани — футболист не сумел восстановиться после травмы подколенного сухожилья.

Что касается Маркуса Рашфорда и Люка Шоу, то вопрос об участии футболистов в матче будет решаться непосредственно в день игры. Шоу не играл за сборную Англии с Сан-Марино и Албанией, так как не сумел восстановиться после повреждения, полученного в матче с Манчестер Сити.

Полузащитник "красных дьяволов" Скотт Мактоминей полностью выздоровел после простуды и доступен на предстоящий матч.

Ранее Солскьяер заявил, что в матче Уотфорд — Манчестер Юнайтед поклонники гостей увидят совершенно другую команду.

Напомним, поединок состоится в субботу, 20 ноября в 17:00.