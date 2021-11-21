Англия

Немецкий специалист прокомментировал успех "синих".

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился мнением о победе над Лестером (3:0) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы провели отличный матч. Мы снова не пропустили и добыли полностью заслуженную победу, которая была так нам нужна.

Это была хорошая выездная игра, которая завершилась идеальным результатом. Мы создали много неочевидных и опасных моментов. Кроме того, нам немного не повезло в эпизодах с офсайдами. Тем не менее, я доволен нашей игрой в атаке и тем, что мы не останавливались до последнего момента. Именно такое отношение к делу я считаю залогом успеха.

Я доволен игрой, но всегда есть направления для дальнейшего совершенствования. Игроки прекрасно понимают, когда они проводят хороший матч, и сегодня действительно такой случай. Эта заслуга команды в целом и каждого в отдельности. Мы выполнили огромный объем работы как в атаке, так и в обороне, и полностью заслужили победу", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

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