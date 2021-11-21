Англия

Норвежский специалист прокомментировал свое увольнение из Манчестер Юнайтед.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о своей отставке с поста наставника английского клуба.

Специалист считает, что он провел хорошую работу во главе "красных дьяволов".

"Я всегда работал во благо команды. Хотелось сделать следующий шаг и побороться за чемпионство, но не получилось. Считаю, что ухожу через парадную дверь. Я очень горжусь проделанной работой.

Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили двигаться вперед с клубом, и я действительно надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда я пришел, — заявил Солскьяер официальному сайту клуба.

Ранее стали известны возможные кандидаты на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.