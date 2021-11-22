Англия

Капитан МЮ оценил последний матч в АПЛ.

Защитник и капитан Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр прокомментировал поражение от Уотфорда в АПЛ и последующее увольнение главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера.

"Результат в матче против Уотфорда не очень хороший. Солскьяер поплатился за плохие результаты клуба, к сожалению. Последнее время они именно такими и были. Но мы также должны взять часть ответственности на себя.

Мы в ответе за все, что происходит на поле. Оле за это заплатил и мы расстроены. Плохо играли, понимаем это, но нужно смотреть вперед.

Была эмоциональная беседа с Оле. Он сказал, что будет поддерживать клуб и желает, чтобы мы выигрывали все матчи. Он — хороший человек, с ценностями", — сказал Магуайр.

Отметим, что МЮ находится в поисках нового тренера. На ближайший матч команду выведет Майкл Каррик, однако в СМИ пишут о возможности приглашения в клуб Маурисио Почеттино.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.