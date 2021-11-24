Англия

Немецкий специалист намерен продолжать работать в Локомотиве.

Руководитель по спорту и развитию московского Локомотива Ральф Рангник не заинтересован в работе на должности главного тренера Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Тоби Альтшаффль в своем твиттере.

По информации источника, 63-летний специалист не хочет работать в английском клубе из-за большого влияния на руководство командой от семьи Глейзеров, а также он понимает, что не является приоритетным кандидатом для "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуры двух временных тренеров.

После 12 туров МЮ набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, но несмотря на это, вчера "красные дьяволы" забронировали путевку в плей-офф Лиги чемпионов.