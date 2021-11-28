Англия

Немецкий специалист похвалил португальца за игру.

Главный тренер Ливерпуля Диогу Жота поделился своим мнением о выступлениях нападающего Диогу Жоты после матча с Саутгемптоном (4:0), в котором он отличился дублем.

"Диогу – исключительный игрок. Отличное подписание для нас, у него есть все, что необходимо для Ливерпуля. У него есть технические и физические способности, он очень умный и быстро схватывает тактические моменты. Он может играть на трех позициях, что очень полезно. В прошлом году у него была тяжелая травма, но он вернулся, к счастью, и отлично вписывается в команду.

Мы не должны начинать одним и тем же составом, это не сюрприз. Лучше провести 35 хороших матчей, чем 50 матчей в сезоне кое как. Но Жота достаточно умен, чтобы это понимать и поэтому он к нам перешел", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 16 поединков в футболке "красных", отличившись восемью голами и двумя ассистами.