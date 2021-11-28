Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал предстоящий поединок своей команды в АПЛ.

В 14-м туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль встретится с Эвертоном в рамках "мерсисайдского" дерби.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне предстоящего поединка.

"Это совершенной другого уровня футбол — дерби есть дерби. Но мне не очень нравятся такие матчи, ведь они слишком интенсивны. Мне нравится физически интенсивный футбол, у меня нет проблем с этим, но это слишком.

Люди вкладывают в подобные игры слишком много. Не могу сказать, что это моя любимая игра в году", — заявил немецкий специалист в интервью Sky Sports.

Поединок Ливерпуль — Эвертон состоится в среду, 1 декабря в 22:15 по киевскому времени.

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