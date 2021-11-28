Англия

"Красные дьяволы" — очень неудобный соперник для лондонцев.

Челси в рамках центрального поединка тура чемпионата Англии принимал на своем поле Манчестер Юнайтед и сыграл вничью со счетом 1:1.

Это матч стал для "пенсионеров" восьмым кряду в английской Премьер-лиге, когда они не смогли обыграть "красных дьяволов".

Ранее было зафиксировано пять ничейных результатов и три поражения. Последний раз лондонцы побеждали еще в ноябре 2017 года.

Напомним, что в данном поединке уникальное достижение установил исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Майкл Каррик.