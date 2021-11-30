Англия

Немецкий специалист хочет заполучить своего экс-подопечного.

Полузащитник Лейпцига Амаду Айдара попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание The Times.

В подписании малийского хавбека заинтересован новый тренер Юнайтед Ральф Рангник, который работал с ним в немецком клубе. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 33 миллионов фунтов.

Действующий контракт Айдары с Лейпцигом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 17 поединков в футболке "быков", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба готов остаться в МЮ после прихода Рангника.