Немецкий специалист хочет заполучить своего экс-подопечного.
Амаду Айдара, Getty Images
30 ноября 2021, 12:12
Полузащитник Лейпцига Амаду Айдара попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание The Times.
В подписании малийского хавбека заинтересован новый тренер Юнайтед Ральф Рангник, который работал с ним в немецком клубе. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 33 миллионов фунтов.
Действующий контракт Айдары с Лейпцигом рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 17 поединков в футболке "быков", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что полузащитник Поль Погба готов остаться в МЮ после прихода Рангника.