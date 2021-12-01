Англия

Наставник Челси развеял слухи относительно перехода испанца в лондонский клуб.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал слухи относительно процесса подписания Сауля Ньигеса, который летом перебрался в стан "пенсионеров" на правах аренды.

Немецкий специалист заявил, что это было совместное решение его и клуба.

"Мы не делаем исключительно "тренерские" или "клубные" подписания. У нас так не принято. Каждый трансфер мы согласовываем вместе с руководством. Мы арендовали Сауля, потому что считаем его хорошим футболистом. Это дополнительная опция в составе", — приводит слова Тухеля Фабрицо Романо.

Ранее испанские СМИ распространили информацию о том, что данный трансфер был имиджевым ходом и футболист не нужен ни Атлетико, ни Челси.