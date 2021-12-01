Англия

У аргентинского защитника "шпор" мышечная травма бедра.

Защитник лондонского Тоттенхэма Кристиан Ромеро не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах этого года. Об этом сообщил главный тренер "шпор" Антонио Конте.

"Травма серьезная, и жаль, потому что он для нас важный игрок. В этом году он уже не сыграет. Возможно он вернется в строй в январе или феврале следующего года. Пока точно сказать сложно", — приводит слова Конте Football Daily.

Напомним, 23-летний аргентинец получил повреждение в расположении сборной Аргентины в матче против Бразилии.

В нынешнем сезоне Ромео провел 13 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

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