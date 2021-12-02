Англия

Немецкий специалист поделился мнением о выступлении команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал победу над Уотфордом (2:1) в матче 14-го тура АПЛ.

"Мы были очень плохи. Я не ожидал такой игры от команды. Мы оказались не готовы. Я несу часть ответственности за это, поскольку именно на мне лежит подготовка к предстоящим матчам. Мы впервые сыграли плохо именно как команда. Мы не справлялись с соперником, с его давлением, и не выигрывали подборы.

Исход противоборств на поле может быть любым, но мы даже не вступали в них. Мы пытались. Я не был слишком критичен к игрокам, приводя лишь аналитические доводы. Но мы должны критически относиться к себе. Мы должны признать, что сегодня нам повезло победить. Я не хочу надолго зацикливаться на этом матче, поскольку уже в субботу нам предстоит следующая игра».

Наше выступление можно объяснить несколькими причинами. Уотфорд сыграл с максимальным настроем, а мы допускали ошибки в простейших вещах. Это общая ответственность, и сегодня нам повезло. Мы "украли" эти три очка", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

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