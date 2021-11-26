Англия

Об этом заявил один из совладельцев "молотобойцев".

Чешский миллиардер Дэниель Кретинский выкупил 27% акций лондонского Вест Хэм.

Несмотря на приход новых инвесторов, лондонский клуб не будет зимой тратить большие средства на укрепления состава, о чем заявил сам совладелец клуба.

По словам бизнесмена, главная его задача — поддержания финансовой стабильности Вест Хэма.

"Мы пришли поддержать клуб и обеспечить ему стабильность, но это не значит, что мы будем вкладывать большие деньги в зимнее трансферное окно. Мы должны принести позитивное улучшение капитализации клуба и сократить его долгосрочную задолженность. Надеемся, что наша деловая хватка принесет необходимую пользу клубу", — цитирует футболиста Sky Sports.

Ранее Кретинский не исключил возможности поглощения Вест Хэма в дальнейшем.