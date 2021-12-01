Англия

Немецкий специалист хочет воссоединиться с форвардом.

Нападающий Челси Тимо Вернер попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Sport Bild.

Новый тренер Юнайтед Ральф Рангник планирует укрепить атакующую линию и готов пригласить Вернер. Немецкий специалист подписал форварда во время работы в Лейпциге и вновь хотел бы поработать с ним в новом клубе.

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В подписании 25-летнего игрока также заинтересована Барселона.

В текущем сезон еВернер провел 12 поединков в составе Челси, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рангник также хочет подписать полузащитнику Амаду Айдару в Манчестер Юнайтед.