Англия

Лидер Манчестер Юнайтед высказался о победе над Арсеналом в матче чемпионата Англии.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел на своем поле Арсенал в зрелищном противостоянии.

Нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду, отметившийся дублем в ворота Аарона Рамсдейла, поделился эмоциями от результата минувшего поединка.

"Наши мысли уже настроены на следующую игру, нет времени праздновать! Сегодняшняя победа была очень важной для возвращения в строй, но нам предстоит еще долгий путь, пока мы не достигнем пункта назначения...

Поздравляю всех своих товарищей по команде, отличное настроение на сегодняшний вечер! И отдельное спасибо нашим болельщикам, без вас мы бы не справились", — написал Роналду в своем Facebook.



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