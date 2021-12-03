Форвард, занявший шестое место в голосовании за Золотой мяч, снова забил.
Криштиану Роналду, getty images
03 декабря 2021, 01:51
Манчестер Юнайтед в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Арсенал и добился победы благодаря дублю Криштиану Роналду.
Для португальского нападающего это были 800 и 801 голы в карьере.
Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", Криштиану Роналду стал первым футболистом, которого покорилась эта отметка в профессиональном футболе.
Отметим, что для достижения этой цели португальцу потребовалось 1095 поединков — 911 матчей (686 голов) на клубном уровне и 184 встречи (115 голов) в составе сборной своей страны.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча АПЛ между Манчестер Юнайтед и Арсеналом.