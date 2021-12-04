Англия

Немецкий специалист прокомментировал неудачу команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился своим мнением о поражении от Вест Хэма (2:3) в матче 15-го тура АПЛ.

"Сегодня наша игра ничем не отличалась от показанной против Манчестер Юнайтед. Мы провели матч на достаточном уровне, чтобы одержать победу, но неожиданно легко для нас пропущенные голы не позволили нам добиться нужного результата. На протяжении уже трех встреч, включая игры против МЮ и Уотфорда, мы допускаем серьезные ошибки. На столь высоком уровне рассчитывать на положительный исход в таких случаях сложно.

Мы не можем оправдывать свои результаты усталостью. В зимний период в АПЛ усталость является нормой для любого клуба. Если мы будем дарить мяч перед своей штрафной таким соперникам, как Вест Хэм, это обязательно приведет к проблемам. Понять это не трудно.

На данный момент думать о чемпионской гонке не имеет смысла. Должны сосредоточиться на следующем матче, в котором нужно продемонстрировать максимальную концентрацию, правильный настрой и учесть любые мельчайшие детали. В данный момент мы недостаточно хороши в деталях", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

После этого поражения Челси упустил лидерство в турнирной таблице АПЛ, пропустив вперед Ливерпуль.