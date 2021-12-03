Наставник Челси прокомментировал назначение своего соотечественника в МЮ.
томас тухель, getty images
03 декабря 2021, 17:39
Манчестер Юнайтед официально представил Ральфа Рангника в качестве временного главного тренера команды.
Наставник Челси Томас Тухель прокомментировал назначение своего соотечественника отметив, что он не вправе что-либо советовать Рангнику.
"Если бы я и разговаривал с Ральфом, то кроме поздравлений с назначением мне нечего сказать. Я должен заниматься своей командой, а не раздавать советы конкурентам. Все люди разные.
В конце концов, Рангник может проявить себя в лучшей лиге мира", — приводит слова специалиста BBC.
Ранее Рангник дал свое первое официальное интервью на новом посту.