Англия

Наставник Челси прокомментировал назначение своего соотечественника в МЮ.

Манчестер Юнайтед официально представил Ральфа Рангника в качестве временного главного тренера команды.

Наставник Челси Томас Тухель прокомментировал назначение своего соотечественника отметив, что он не вправе что-либо советовать Рангнику.

"Если бы я и разговаривал с Ральфом, то кроме поздравлений с назначением мне нечего сказать. Я должен заниматься своей командой, а не раздавать советы конкурентам. Все люди разные.

В конце концов, Рангник может проявить себя в лучшей лиге мира", — приводит слова специалиста BBC.

Ранее Рангник дал свое первое официальное интервью на новом посту.