Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вулверхэмптон — Ливерпуль, Getty Images
05 декабря 2021, 06:45
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль был предельно близок к тому, чтобы упустить возможность воспользоваться осечкой лондонского Челси, однако сумел вырвать победу на последних секундах поединка на Молинью против Вулверхэмптона.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1
Гол: Ориги, 90+4
Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури — Хувер, Дендонкер, Рубен Невеш — Хван Хи Чхан (Моутиньо, 79), Хименес, Траоре (Тринкау, 88).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Ориги, 68), Тиаго Алькантара, Фабиньо — Салах (Милнер, 90+6), Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).
Предупреждения: Дендонкер, Хименес — Фабиньо, Робертсон.