Англия

Помимо немецкого специалиста в тройку лучших вошли Гвардиола и Флик.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS выбрала лучшего клубного тренера по итогам 2021 года, которым стал наставник лондонского Челси Томас Тухель.

Вместе с "синими" немецкий специалист стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В итоговом рейтинге он набрал 230 баллов.

Второе место в рейтинге занял Хосеп Гвардиола из Манчестер Сити, набравший 55 баллов, а тройку лучших замкнул наставник Баварии Ханс-Дитер Флик — 25 баллов.

Помимо них в пятерку лучших вошли главный тренер Вильярреала Унаи Эмери (15 баллов) и наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне (10).

Ранее стало известно, что лучшим тренером года по сборным стал Роберто Манчини.