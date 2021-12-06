Помимо немецкого специалиста в тройку лучших вошли Гвардиола и Флик.
Томас Тухель, Getty Images
06 декабря 2021, 22:40
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS выбрала лучшего клубного тренера по итогам 2021 года, которым стал наставник лондонского Челси Томас Тухель.
Вместе с "синими" немецкий специалист стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В итоговом рейтинге он набрал 230 баллов.
Второе место в рейтинге занял Хосеп Гвардиола из Манчестер Сити, набравший 55 баллов, а тройку лучших замкнул наставник Баварии Ханс-Дитер Флик — 25 баллов.
Помимо них в пятерку лучших вошли главный тренер Вильярреала Унаи Эмери (15 баллов) и наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне (10).
Ранее стало известно, что лучшим тренером года по сборным стал Роберто Манчини.