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Помимо итальянского специалиста в тройку лучших вошли Скалони и Дешам.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала имя лучшего тренера национальной сборной в 2021 году.

Почетное первое место в рейтинге занял Роберто Манчини, который вместе со сборной Италии стал победителем Евро-2020. По итогам года итальянец набрал 225 баллов.

Второе место занял наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, выигравший Копа Америка (30 очков), а тройку лучших замкнул тренер сборной Франции Дидье Дешам — 25 баллов.

Помимо них в лучшую пятерку специалистов вошли наставник сборной Алжира Джамель Бельмади и главный тренер национальной команды Бразилии Тите. Оба специалиста набрали по 15 баллов.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брюйне признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS.