Итальянский полузащитник может перебраться в стан "лисов".
Федерико Бернардески, getty images
07 декабря 2021, 18:27
Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески может перебраться в английский чемпионат в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, кандидатуру итальянца рассматривает Лестер.
В текущем сезоне хавбек провел 14 поединков за Ювентус во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
Напомним, что Ювентус в ближайшее время предложит Бернардески новый контракт, но со снижением зарплаты.