Англия

Итальянский полузащитник может перебраться в стан "лисов".

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески может перебраться в английский чемпионат в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, кандидатуру итальянца рассматривает Лестер.

В текущем сезоне хавбек провел 14 поединков за Ювентус во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что Ювентус в ближайшее время предложит Бернардески новый контракт, но со снижением зарплаты.