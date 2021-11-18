Футболист Ювентуса подписал контракт с другим агенством.
федерико бернардески, getty images
18 ноября 2021, 13:13
Полузащитник туринского Ювентуса и сборной Италии Федерико Бернардески сменил футбольного агента.
Футболист прекратил трудовые отношения с Мино Райолой и подписал контракт с Федерико Пасторелло.
"С гордостью сообщаю, что Федерико Бернардески подписал контракт с P&P Sport Management! Это должно было случиться несколько раньше, но для чего-то хорошего требуется терпение", — написал агент в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Бернардески получил травму в матче за сборную Италии и может пропустить игру с Лацио.