Италия

Футболист Ювентуса подписал контракт с другим агенством.

Полузащитник туринского Ювентуса и сборной Италии Федерико Бернардески сменил футбольного агента.

Футболист прекратил трудовые отношения с Мино Райолой и подписал контракт с Федерико Пасторелло.

"С гордостью сообщаю, что Федерико Бернардески подписал контракт с P&P Sport Management! Это должно было случиться несколько раньше, но для чего-то хорошего требуется терпение", — написал агент в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Бернардески получил травму в матче за сборную Италии и может пропустить игру с Лацио.