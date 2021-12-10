Англия

Француз намерен сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Франции Антони Мартиаль намерен покинуть стан "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил агент футболиста Филиппе Ламболи.

"Антони намерен уйти из Манчестер Юнайтед в январе. Ему нужно играть и мы намерены обсудить это с клубом в ближайшее время. Ему нельзя оставаться в клубе, где он не играет", — приводит слова агента Sky Sports.

В текущем сезоне француз принял участие в десяти матчах Манчестер Юнайтед во всех турнирах, отметившись одним голом. Примечательно, что в АПЛ футболист появился всего в двух матчах с первых минут, преимущественно выходя на замену.

Ранее сообщалось, что в услугах Мартиаля заинтересована Барселона.