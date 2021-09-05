ЧМ-2022. Отбор
Форвард сборной Франции поделился эмоциями от игры на НСК Олимпийский.
Антони Мартиаль, Getty Images
05 сентября 2021, 07:14
Франция в рамках пятого тура квалификации на чемпионат мира-2022 на поле НСК Олимпийский завершила ничьей поединок против Украины, сыграв со счетом 1:1.
Украина — Франция 1:1 Видео голов и обзор матча
После финального свистка, нападающий "Les Bleus" Антони Мартиаль прокомментировал исход данного противостояния и свои чувства от того факта, что именно ему удалось забить единственный мяч своей команды.
"Это был очень сложный матч для нас, так как нам пришлось отыгрываться. К счастью, нам удалось забить в начале второго тайма, что было наиболее важным моментом в этот вечер.
Перед уходом на перерыв я упустил прекрасный шанс для гола, так как старался пробить голкиперу соперников между ног, но он среагировал, а уже через секунду мяч оказался в наших воротах. К сожалению, и такое имеет место быть.
Впрочем, после перерыва судьба подарила мне еще один шанс, и я им воспользовался. Давно не забивал, поэтому этот момент был очень важен для меня", — рассказал представитель Манчестер Юнайтед.
В следующем туре сборная Франции на своем поле будет принимать Финляндию.