Англия

Наставник Челси прокомментировал последние результаты своей команды.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель высказался о последних результатах своей команды.

Напомним, после поражения от Вест Хэма (2:3), "пенсионеры" не сумели обыграть Зенит в рамках Лиги чемпионов (3:3).

"Мы в двух матчах подряд вели в счете четырежды, но в итоге заработали одно очко из шести. Нельзя отводить взгляд и говорить, что ничего не происходит. Это вопрос деталей, мелочей. Конечно, всему есть причины. С Зенитом мы играли без двух центральных полузащитников.

Наша игра не ужасна, нет. Она в определенные моменты выглядела средне. Сейчас наша игра перестала быть хорошей — она стала нормальной. Это не должно стать рутиной для нас", — приводит слова наставника Sky Sports.

Следующий поединок Челси проведет в рамках АПЛ против Лидса.

Матч состоится в субботу, 11 декабря в 17:00 по киевскому времени.