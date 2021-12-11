Англия

Немецкий специалист рассказал о предстоящей встрече в АПЛ.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с Лидсом в 16-м туре английской Премьер-лиги.

"Я жду напора, жду забеганий, индивидуальную опеку на половине поля противника, уникальный подход к игре и футболу в целом. Мне это несколько напоминает Аталанту, но это нечто уникальное.

Мы должны быть сильными, у нас должны быть сильными связки из двух-трех игроков. Так мы сможем продемонстрировать вклад, и против таких соперников, как Лидс, нам это и нужно. Они будут сражаться до финального свистка, и нам необходимо быть готовыми к этому с первых минут", – приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

Матч Челси – Лидс состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж в субботу, 11 декабря, и начнется в 17:00 по киевскому времени.