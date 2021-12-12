Англия

Наставник английского клуба проанализировал игру своей команды в текущем сезоне.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился мыслями относительно выступления своей команды в текущем сезоне.

Кроме того, специалист оценил игру своей команды при стандартах у своих ворот.

"Проблема в том, что как только вы решаете одну проблему — появляется другая. В матче с Наполи мы играли против хорошей, организованной команды, но пропускали глупые голы. Это опустошает.

Нужно начинать с основ. Чтобы забивать голы — нужно хорошо играть в обороне. МЫ умеем создавать моменты, но при этом отвратительно защищаемся. С Астон Виллой мы пропускали со стандартов, перед этим были пенальти. Это все индивидуальные ошибки", — заявил Роджерс в интервью Sky Sports.

Следующий матч Лестер проведет в рамках АПЛ против Ньюкасла.

Матч состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.