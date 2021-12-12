Англия

Ряд игроков и работников клуба получили положительные результаты тестов.

Вспышка коронавируса накрыла Манчестер Юнайтед, из-за чего команда не смогла провести воскресную тренировку согласно плану.

Как сообщает портал The Athletic, некоторые игроки команды и работники клуба сдали положительные тесты перед началом тренировки. Они были отправлены домой, а остальные – занимались по индивидуальной программе, не контактируя друг с другом.

Стоит отметить, что перед поездкой на матч с Норвичем (1:0) в субботу вся делегация "красных дьяволов" получила негативные результаты тестов.

Таким образом, встреча МЮ с Брентфордом в следующий вторник на данный момент находится под угрозой срыва.